Studentele de la CSU Resita, esec acasa cu Targu Mures

RESIEsA - Handbalistele pregatite de prof. Cristian Busuioc au pierdut sambata, 9 aprilie, scor 23-28, cu CS Arena Targu Mures, acasa, in etapa a XXI-a a Diviziei A, Seria B!CSU Resita ocupa in prezent locul 8, cu 15 puncte, iar pana la finalul campionatului va mai juca cu CSU de Vest Timisoara, CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, CSU Oradea si CSM Targu Jiu."Daca in turul campionatului am obtinut un rezultat de egalitate, la acest joc a trebuit sa recunosc ca adversarul a fost mai bun decat ... citeste toata stirea