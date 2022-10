Studentele de la CSU, victorie spectaculoasa cu Turda

RESIEsA - Studentele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita au castigat sambata, 8 octombrie, cu scorul de 32-29, impotriva celor de la ACS Liviu Rebreanu Turda! Elevele lui Cristian Busuioc au fost conduse in partea secunda cu cinci goluri, au reusit sa egaleze, pentru ca in final sa se impuna la trei goluri diferenta. In urma acestui succes, CSU a urcat pana pe locul 5, cu 6 puncte!"Ne asteptam sa fie un meci dificil, deoarece jucam in compania unei echipe de junioare, dar cu sportive ... citeste toata stirea