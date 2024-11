Sute de copii s-au intrecut la Campionatul National de inot poliatlon

RESIEsA - Campionatul National de inot poliatlon pentru copii de 10 ani, in bazin de 50 m, a fost organizat la Complexul Municipal de Sport si Sanatate "Ioan Schuster" din Resita, la finalul saptamanii trecute!"La aceasta competitie eu am avut trei copii de la Clubul Sportiv Municipal Resita, iar colega mea, doamna Nadia Campan, a avut copiii de la Clubul Sportiv Scolar Resita. In perioada 23-24 noiembrie, la Resita, a avut loc dupa foarte multi ani Campionatul National de poliatlon, la ... citește toată știrea