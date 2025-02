Tanarul Denis Macovei, primul contract de impresariat

CARAS-SEVERIN - Fotbalistul carasean Denis Macovei, originar din Oravita, a semnat primul contract de impresariat, talentatul jucator atragand atentia celor de la MTA Group Career Management datorita evolutiilor foarte bune avute in ultima perioada!"In anul 2023 lasa clubul nostru pentru a incepe aventura in fotbalul profesionist la varsta de 14 ani la Universitatea Craiova. Dupa un tur de campionat in Banie se transfera in iarna anului 2024 la ... citește toată știrea