Tania Adam, argint la Mondialele de lupte pe plaja! Vlad Caras a luat bronzul!

RESIEsA - Luptatorii Tania Adam (CSS Resita) si Vlad Caras (CSM Resita) au reusit performanta extraordinara sa se intoarca acasa cu doua medalii de la Campionatele Mondiale de lupte pe plaja, de la Constanta! Tania Adam a obtinut medalia de argint la categoria 60 de kg, in timp ce Vlad Caras a luat bronzul la categoria 90+ kg!"Am avut cele mai multe meciuri, am castigat cinci, dar din pacate, in finala pentru aur am pierdut. Am condus, dar un moment de neatentie m-a facut sa pierd medalia de ... citeste toata stirea