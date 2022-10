Tinerii bocseni s-au intrecut la badminton

BOCSA - Editia din acest an a Cupei "Bocsa" la badminton a avut loc sambata, 15 octombrie, in sala de sport din cartierul "Nufarul" si a reusit sa adune la startul competitiei nu mai putin de 53 de participanti!Turneul a fost organizat de Primaria si Consiliul Local Bocsa, Casa Oraseneasca de Cultura Bocsa si de sectia de badminton a clubului AS Metalul Bocsa. La competitie au participat sportivi de la doua cluburi, cel din Bocsa si CSO Deta, iar cei mai buni au fost rasplatiti cu diplome, ... citeste toata stirea