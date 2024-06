Trei medalii pentru luptatorii resiteni in Slovacia

RESIEsA - Trei medalii de au cucerit luptatorii resiteni la un turneu international, in Slovacia! Pentru sportivi urmeaza o vara cu competitii importante: Campionatul National de U15 si Campionatul European de lupte pe plaja de la Timisoara!"Zilele trecute a avut loc un turneu international in Slovacia, unde am participat cu sapte sportivi, dintre care trei s-au remarcat. Printre acestia s-au numarat Iulia Mihart (52 de kg), care a obtinut locul I, Denis Lukacs (92 de kg) a luat medalia de ... citește toată știrea