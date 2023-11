LUPAC - AFC Vointa Lupac a reusit sa castige sambata, 4 noiembrie, cu scorul de 3-0, partida cu ACS Viitorul Simian, din etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Formatia antrenata de Mircea Manu avea mare nevoie de cele trei puncte, avand in vedere rezultatele slabe obtinute de echipa in ultima perioada!Mario Ivascu si "dubla" lui Alexandru Avramovici au adus victoria Lupacului, care a acumulat 10 puncte, iar in acest moment se afla pe locul 8. Ultimele doua pozitii sunt ocupate de FCU Craiova ... citeste toata stirea