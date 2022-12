UCM Resita 2007 si CSM Resita, spectacol total in Polivalenta

RESIEsA - Fostii handbalisti cu care UCM Resita a cucerit in anul 2007 prima Cupa Challenge au jucat in Sala Polivalenta un meci demonstrativ in compania actualei echipe a Resitei, partida incheiata cu scorul de 20-20!Printre jucatorii cu care Resita a cucerit de trei ori la rand Cupa Challenge si care au fost prezenti la acest eveniment s-au numarat Mihai Rohozneanu, Bojan Butulija, Vali Popescu, Ilie Vaidasigan, Cristian Ionescu, Marius Grozavescu si Sebastian Pirvan. Alaturi de ei a fost ... citeste toata stirea