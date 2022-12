Ultima competitie atletica a anului la Caransebes

CARANSEBES - Ultima competitie de atletism din 2022, organizata in Caransebes, a fost Memorialul "Iosif Korka", desfasurat pe aleile din Parcul Teius. Pe pista stadionului atletii nu au avut acces!"In parcul Teius din Caransebes s-a desfasurat ultima competitie atletica din anul 2022, concursul de copii Memorialul Iosif Korka. Este editia pe care am organizat-o sub forma de alergari pe diferite distante pe aleile frumosului nostru parc, din cauza ca stadionul din Teius a fost castigat in ... citeste toata stirea