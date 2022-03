Un nou duel carasean: Vointa Lupac vs Progresul Ezeris

CARAS-SEVERIN - Jocul dintre AFC Vointa Lupac si ACS Progresul Ezeris va avea loc sambata, 26 martie, de la ora 15:00, pe stadionul din Lupac!Lupacul este deja sigura de prezenta in play-off cu o etapa inainte de finalul sezonului, iar Ezerisul se va lupta in play-out pentru ramanerea in Liga 3!"Etapa cu Ezerisul o abordam la fel cum am facut si pana acum, adica cu aceeasi seriozitate, chiar daca suntem deja in play-off. Baietii sunt constienti de performanta pe care am realizat-o, practic ... citeste toata stirea