Un nou turneu excelent pentru kickboxerii de la CSM Resita

RESIEsA - Sportivii de la sectia de kickbox a CSM Resita s-au prezentat excelent la "Kingautocup" si s-au remarcat prin medaliile obtinute! Concursul a avut loc in judetul Arges, in localitatea Saticu de Sus, fiind impartit in doua structuri, interclub si gala semipro!Sportivii resiteni care au participat in interclub au fost: Chisalita Raul, in varsta de 10 ani, la categoria-40kg, a obtinut locul 1; Diaconita Gratian, in varsta de 11 ani, la categoria -55kg, a obtinut locul 2; Costea Maria, ... citeste toata stirea