Victorie cu Pandurii, urmeaza la rand Deva!

RESIEsA - CSM Resita s-a impus sambata cu 2-0, in fata lui CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3!Daca precedentele doua intalniri s-au terminat la egalitate, de aceasta data rosso-nerii au reusit sa obtina cele trei puncte dupa un joc pe care l-au dominat de la un capat la altul. Primul gol al resitenilor a fost marcat de Valentin Lazar in minutul 21 din penalty, dupa ce un fotbalist al Pandurilor a comis hent in careu. A doua reusita a ... citeste toata stirea