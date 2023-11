CARANSEBES - In etapa a opta din Divizia A2 Vest, voleibalistele pregatite de profesoara Laura Andrei au trecut in cinci seturi de CSU Medicina CNUE Targu Mures!Dupa jocul bun facut la Timisoara, fetele de la CSM Caransebes sperau sa ofere celor cateva zeci de spectatori prezenti la sala CSS victoria mult dorita in fata unei echipe care face performanta la nivel de junioare. Si a fost un meci de-a dreptul dramatic, victoria putand apartine oricareia dintre cele doua combatante. S-au impus ... citeste toata stirea