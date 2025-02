Victorie facila pentru voleibalistele de la CSM Caransebes

CARANSEBES - A fost 3-0 pentru gazde in meciul disputat vineri seara la Caransebes intre CSM-ul din localitate si CSM Timisoara, in seria Vest a Diviziei A2 de volei feminin!Dupa un prim set castigat la pas de fetele profesoarei Laura Andrei (25-11), tinerele timisorence antrenate de Dan Jitaru au inceput sa lege jocul, asta si pe fondul unei relaxari a caransebesencelor, iar scorul a fost unul mult mai strans, 25-20, in favoarea gazdelor. Setul 3 avea sa fie si ultimul, pentru ca CSM ... citește toată știrea