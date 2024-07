Victorie pentru Emil Ghinea la Memorialul "Werner Hirschvogel"

RESIEsA - Emil Ghinea ramane invincibil in Valea Domanului pentru al treilea an la rand, iar podiumul absolut al etapei de la Resita a fost completat de francezul Jerome France si Octavian Ciovica! Ghinea si-a pastrat nu doar titlul de King of the Hill pe traseul de 4,75 km, ba chiar si-a depasit propriul record, coborand pana la un 2:07,383!"Vicecampionul sezonului anterior la viteza in coasta a ramas invincibil pe toata durata evenimentului resitean, stabilind timpul de referinta si in ... citește toată știrea