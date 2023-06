RESIEsA - ACS Lupii Argintii este un nou club de fotbal in Resita, coordonat de Cristian Chitucea si Cristian Stoican! Recent, noua formatie din Resita a incheiat si un parteneriat pe o perioada nedeterminata cu Politehnica Timisoara, unul dintre cluburile de traditie din fotbalul romanesc!"Este un inceput foarte bun pentru Lupii Argintii, in special datorita parteneriatului cu SSU Politehnica Timisoara, un club cu istorie in fotbalul romanesc, cu un palmares bogat. Politehnica Timisoara este ... citeste toata stirea