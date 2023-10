CARANSEBES - Sportivul caransebesean Alexandru Matei, in varsta 20 de ani, a castigat Openul de Judo Seniori, organizat la Malaga, in Spania! Acesta a obtinut medalia de aur dupa ce si-a invins toti adversarii de la categoria 60 de kg! In finala (video mai jos), Matei a trecut prin ippon de campionul Olandei!"Alexandru Matei, medalie de AUR la Cupa Europei de la Malaga (Spania), la categoria 60 kg! Sportivul nostru acumuleaza puncte importante in clasamentul mondial, care se ia in calcul ... citeste toata stirea