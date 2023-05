CARAS-SEVERIN - O executie fabuloasa a antrenorului-jucator de la ACS 2017 Slatina-Timis a adus victoria in jocul decisiv cu Magica Balta Caransebes!E cam gata si la Liga a IV-a, dupa victoria trupei lui Neagu in fata favoritilor de la Magica Balta, o echipa care la ce transferuri a facut in pauza de iarna nu ar fi trebuit sa aiba probleme in a ajunge la barajul pentru Liga 3. N-au fost de ajuns insa doar numele jucatorilor transferati de formatia din Balta Sarata, astfel ca in jocul decisiv, ... citeste toata stirea