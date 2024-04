Vointa Lupac a obtinut un punct pe terenul Gilortului

LUPAC - AFC Vointa Lupac a remizat, scor 0-0, in partida din deplasare cu CS Gilortul Targu Carbunesti, in etapa a IV-a din play-out-ul Ligii 3, Seria a VII-a!"Meciul de la Gilortul Targu Carbunesti a fost unul greu, de lupta si de sacrificiu. Din fericire, pot spune ca s-a terminat 0-0. Am fi vrut sa castigam, dar una peste alta, pot spune ca este un punct castigat, avand in vedere toate situatiile care ne-au fost defavorabile. Am plecat in deplasarea de la Carbunesti cu cinci jucatori ... citește toată știrea