Vointa Lupac a pierdut cu Ghiroda si Giarmata Vii

LUPAC - AFC Vointa Lupac a pierdut acasa, sambata, 23 martie, scor 0-2, partida cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in etapa a XVIII-a a Seriei a VII-a din Liga 3!"Am intalnit Ghiroda, un adversar incomod asa cum am anticipat. Ne-am facut destul de bine temele cum se spune, am reusit sa-i inchidem foarte bine timp de aproximativ 55 de minute. Stiam faptul ca sunt foarte periculosi atat in culoarele laterale, cat si in culoarul median. Pot spune ca am avut o prima repriza reusita, chiar foarte ... citește toată știrea