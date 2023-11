LUPAC - AFC Vointa Lupac a castigat sambata, 11 noiembrie, cu scorul de 2-1, partida cu CSO Turceni, din etapa a XII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Marian Musteta de deschis scorul in minutul 41, Manerici a egalat pentru Turceni in minutul 56, iar Jinga a adus victoria Lupacului prin golul din minutul 88!"A fost un meci disputat si aceasta victorie ne da sperante ca putem si mai mult. Stiam ca Turceni are nevoie de puncte, cauta prima victorie, noi am venit dupa acea victorie cu Simian de acasa ... citeste toata stirea