Vointa Lupac, al doilea esec consecutiv in play-off

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a pierdut duminica, 10 aprilie, scor 0-2, jocul din deplasare cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a II-a a play-off-ului de promovare al Ligii 3, Seria a VII-a!Scorul a fost deschis de Robert Petre in minutul 53, iar Andrei Georgescu a majorat avantajul oltenilor in minutul 66. Dupa aceasta infrangere, Lupacul a cazut pe locul 4, cu 32 de puncte, in timp ce Pandurii a urcat pe 3, cu 33 de puncte. Practic, la finalul acestei a doua etape, cele doua ... citeste toata stirea