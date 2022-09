Vointa Lupac are sansa sa urce in clasament

LUPAC - Formatia pregatita de Lucian Dobre va intalni sambata, 1 octombrie, de la ora 15, pe teren propriu, CSM Jiul Petrosani, in etapa a VI-a a Ligii 3, Seria a VII-a!Sunt patru echipe cu cate 10 puncte in aceasta serie, CSM Deva, CSM Jiul Petrosani, Vointa Lupac si ACSO Filiasi, iar in cazul unui succes, "croatii" vor avea sansa sa ajunga pe unul dintre primele doua locuri. Momentan, Lupacul este pe pozitia a IV-a."Pentru noi toate meciurile sunt grele, dar chiar si asa, pe toate le ... citeste toata stirea