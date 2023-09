LUPAC - AFC Vointa Lupac va juca sambata, 2 septembrie, de la ora 17, in deplasare, cu ACS Viitorul Simian, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Echipa lui Adrian "Joe" Enasescu a inceput slab campionatul, 1-5 acasa cu Craiova 2, si spera sa obtina primul punct sau primele puncte cu Viitorul. Nici Simianul nu a inceput bine Liga 3, a cedat in deplasarea de la CSM Jiul Petrosani, 2-1 pentru gazde."Este clar ca dupa jocul de acasa cu Universitatea Craiova 2 a trebuit sa ne analizam mai ... citeste toata stirea