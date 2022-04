Vointa Lupac cedeaza greu la Deva

CARAS-SEVERIN - Partida dintre Clubul Sportiv Municipal Deva si AFC Vointa Lupac de vineri, 1 aprilie, s-a incheiat cu scorul de 2-0, unul din goluri fiind marcat de fostul jucator al "croatilor", "Ata" Avramovici. Meciul s-a disputat pe stadionul "Dacia" din Orastie!La pauza a fost egal, dupa un joc echilibrat, cu un mic plus ofensiv din partea gazdelor din Deva. In partea a doua insa, doua erori personale ale jucatorilor lui Bosco Visatovici au inclinat balanta in favoarea echipei de pe ... citeste toata stirea