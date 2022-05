Vointa Lupac - CSM Resita, ultimul meci al liderului inainte de baraj

RESIEsA - In ultima etapa a play-off-ului Ligii 3, AFC Vointa Lupac va primi sambata, 21 mai, de la ora 18:00, vizita echipei CSM Resita! Rosso-nerii sunt pe primul loc cu 70 de puncte, in timp ce Lupacul are asigurat locul 3, cu 41 de puncte acumulate!Gandul elevilor lui Dan Alexa nu este la acest ultim meci din play-off, ci la cel de miercurea viitoare: barajul de promovare in liga secunda."Avem ultimul joc la Lupac si vom menaja patru sau cinci jucatori in perspectiva primei manse de ... citeste toata stirea