Vointa Lupac, doar egal cu Viitorul Pandurii Targu Jiu 2

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a remizat sambata, 3 septembrie, scor 2-2, in jocul cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VII-a! In urma acestui rezultat de egalitate, echipa lui Dobre obtine astfel primul punct din actuala editie a Ligii 3!"Croatii" s-au aflat de doua ori in avantaj pe tabela, dar au fost egalati de fiecare data. Manu Jinga si Cristi Danci au marcat golurile Lupacului, iar Pandurii a inscris prin Geana si Branzan."Jocul pe care l-am ... citeste toata stirea