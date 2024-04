Vointa Lupac, doar un punct cu FCU Craiova 2

LUPAC - AFC Vointa Lupac a terminat la egalitate, scor 2-2, partida din deplasare cu FCU 1948 Craiova Club SA 2, in etapa a II-a a play-out-ului Seriei a VII-a, din Liga 3!Balint a deschis scorul pentru Lupac in minutul 56, Stancalie a egalat cinci minute mai tarziu, Sandescu i-a adus din nou in avantaj pe "croati" in minutul 89, iar Mario Ilie, la ultima faza a meciului, a egalat pentru Craiova 2."Vazusem jocul de saptamana trecuta ce l-au disputat in deplasare la Carbunesti unde au condus ... citește toată știrea