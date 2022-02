Vointa Lupac, egal si victorie in dubla amicala cu CSM Lugoj

CARAS-SEVERIN - Vointa Lupac s-a impus sambata, 12 februarie, cu scorul de 4-1, in returul dublei amicale impotriva echipei CSM Lugoj, meci disputat pe terenul sintetic din Valea Domanului! Pentru formatia pregatita de Bosco Visatovici au marcat Demetris Cristodulo si Manu Jinga, ambii cu cate o "dubla". In jocul din tur, disputat miercuri, 9 februarie, la Lugoj, scorul final a fost 2-2!"Dupa parerea mea, am facut o prima repriza destul de slaba, dar acest lucru pot sa-l pun si pe seama ... citeste toata stirea