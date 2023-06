CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a castigat cu scorul de 9-0 amicalul cu Otelu Rosu, ultimul meci inainte de vacanta!"Dupa ultimul joc din campionat am continuat pregatirile inca o saptamana, cu scopul de a iesi treptat din efort. Am incheiat cu un ultim joc amical la Otelu Rosu, in care am vrut sa vedem cativa juniori care sunt in vederile noastre. Am intrat in vacanta dupa acest joc, pentru patru saptamani suntem in vacanta. La inceputul lunii iulie, probabil in data de 3, o sa reluam ... citeste toata stirea