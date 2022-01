Vointa Lupac, foarte activa pe piata transferurilor

LUPAC - Cu multe noutati in lot, revelatia seriei a VII-a a Ligii 3 va pleca duminica, 30 ianuarie, intr-un cantonament de o saptamana in statiunea Secu, dupa ce in prima saptamana de pregatire "croatii" s-au antrenat pe la baza proprie!La finalul stagiului de pregatire, elevii lui Bosco Visatovici vor disputa si primul joc amical. Vointa Lupac va intalni sambata, 5 februarie, pe terenul sintetic din Valea Domanului, formatia din Buzias. In ultima perioada, lotul Lupacului a suferit unele ... citeste toata stirea