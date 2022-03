Vointa Lupac - Ghiroda, ultimul amical al carasenilor din aceasta iarna

RESIEsA - Vointa Lupac va disputa sambata, 5 martie, de la ora 12:00, un amical cu formatia din Ghiroda, ultimul inainte de inceperea campionatului! In primul meci oficial din 2022, Vointa va intalni pe 12 martie, acasa, liderul CSM Resita!"Vom juca cu Ghiroda ultimul amical din aceasta perioada de pregatire. De la clubul nostru au plecat Alexandru Avramovici, Daniel Vadrariu si Daniel Petrut, trei jucatori care au fost foarte importanti pentru noi. In schimb, am adus jucatori noi, in special ... citeste toata stirea