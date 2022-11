Vointa Lupac, in cautarea primei victorii din retur

LUPAC - AFC Vointa Lupac va intalni vineri, 4 noiembrie, de la ora 14, in deplasare, ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Formatia pregatita de Lucian Dobre nu trece prin cea mai buna forma, n-a mai castigat de cateva etape, dar antrenorul este de parere ca a remediat problemele din cadrul lotului si ca trebuie ca echipa sa-si "spele" imaginea aratata in ultima perioada!"Inaintea jocului cu Pandurii 2 avem cateva probleme medicale, Milorad Banac este ... citeste toata stirea