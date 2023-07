LUPAC - AFC Vointa Lupac a reluat pregatirea de saptamana trecuta, iar baietii lui Adrian Enasescu s-au impus in primul amical cu scorul de 3-0 in fata formatiei CS Sanandrei Carani! In perioada urmatoare, "croatii" au programate mai multe jocuri de pregatire, dar si cateva dueluri in primele tururi ale Cupei Romaniei!"Am inceput bine amicalul cu CS Sanandrei Carani si ma bucur ca am avut un joc bun, mai ales pe faza ofensiva, drept urmare am si marcat trei goluri. Pe parcursul acestui joc de ... citeste toata stirea