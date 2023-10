LUPAC - Vointa Lupac nu trece deloc printr-o perioada buna, echipa pregatita de Mircea Manu pierzand inca un joc in Liga 3! Universitatea Craiova 2 a castigat cu 2-1 duelul cu Vointa Lupac, iar "croatii" se afla pe locul 9, cu doar 7 puncte. Marius Musteta a marcat pentru Lupac, iar Barbu si Tomsa au adus victorie pentru formatia olteana!"Ne-am intors de la Craiova fara niciun punct, desi am avut un joc destul de consistent! Am luat iarasi gol dupa o nesincronizare in aparare, dar am reintrat ... citeste toata stirea