LUPAC - Formatia pregatita de Adrian Enasescu a pierdut sambata, 26 august, scor 1-5, cu Universitatea Craiova 2, in etapa I a Ligii 3, Seria a VII-a!Start cu stangul pentru Lupac, iar echipa caraseana nu se astepta la aceasta replica oferita de echipa a doua a Universitatii Craiova. Cristian Danci a inscris pentru Vointa din lovitura de la 11 metri, iar pentru formatia lui Corneliu Papura au marcat Neata (29), Radulescu (69) si Trica (38, 74 si 77)."Este evident ca nu am anticipat in acest ... citeste toata stirea