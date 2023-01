Vointa Lupac, invingatoare in amicalul cu CSM Resita

RESIEsA - AFC Vointa Lupac a invins vineri, 27 ianuarie, cu scorul de 3-1 formatia CSM Resita, in primul amical din acest an pentru ambele echipe! S-au evidentiat Avramovici, Jinga si Craciun prin golurile marcate pentru Lupac, in timp ce pentru Resita a inscris Tranca. Pentru CSM Resita urmeaza cantonamentul de la Baile Herculane!"Daca ne raportam strict legat la joc, a fost, zic eu, o victorie meritata a celor de la Lupac. Noi venim dupa o perioada de opt zile in care volumul de munca a ... citeste toata stirea