Vointa Lupac nu concepe decat victoria cu Aurul Brad

LUPAC - AFC Vointa Lupac va intalni sambata, 12 noiembrie, de la ora 14, acasa, formatia CS Armata Aurul Brad! Echipa lui Dobre vrea neaparat cele trei puncte, pentru a putea urca in clasament. Lupacul este pe 6, cu 17 puncte, in timp ce Aurul Brad este codasa seriei, cu doar 2 puncte!"Din pacate, avem cativa baieti cu probleme medicale. Aici ma refer la Amara, Banac, dar ma bucur ca si-a revenit Takenori. De saptamana trecuta a intrat in programul normal al antrenamentelor si mai are nevoie ... citeste toata stirea