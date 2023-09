CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a pierdut sambata, 23 septembrie, scor 1-3, partida cu FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 2, din etapa a V-a a Seriei a VII-a a Ligii 3! Pe langa faptul ca echipa "croata" a fost invinsa din nou acasa si se afla pe penultimul loc, cu doar 3 puncte in 5 etape, dupa spusele antrenorului Adrian Enasescu au inceput sa apara deja intarzierile salariale la jucatori!"Rezultatul nu a fost cel dorit de noi, in schimb cred ca am facut doua reprize bune. In prima am jucat ... citeste toata stirea