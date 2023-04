LUPAC - AFC Vointa Lupac a pierdut sambata, 22 aprilie, scor 1-2, cu CS Armata Aurul Brad, in etapa a IV-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Chiar si asa, echipa antrenata de Adrian Enasescu ramane pe primul loc in play-out, cu 33 de puncte, deoarece si Jiul Petrosani (32 de puncte) a cedat tot acasa, scor 1-2, cu CSO Retezatul Hateg!Golul Lupacului a fost marcat de Jinga in minutul 28, iar oaspetii s-au impus gratie reusitelor lui Leaha (minutul 68) si Tecsi (minutul 91)."Este frustrant ca ... citeste toata stirea