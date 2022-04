Vointa Lupac primeste liderul CSM Resita

LUPAC - AFC Vointa Lupac va juca sambata, 16 aprilie, de la ora 17:00, acasa cu CSM Resita, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a III-a, Seria a VII-a!Formatia pregatita de Dan Alexa ocupa primul loc, sunt sanse mici sa mai fie ajunsa din urma si este sigura de prezenta la barajul de promovare catre Liga 2. Pentru Lupac, prezenta in play-off reprezinta un bonus."Intalnim echipa vecina, echipa surpriza a acestui campionat, care a reusit sa se califice in play-off. Va fi un meci complicat ... citeste toata stirea