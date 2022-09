Vointa Lupac primeste vizita Progresului Ezeris

CARAS-SEVERIN - Partida dintre AFC Vointa Lupac si FC Progresul Ezeris se va disputa sambata, 17 septembrie, de la ora 17 si va conta pentru etapa a IV-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Cele doua formatii s-au intalnit si in Cupa Romaniei, unde invingatoare a iesit formatia lui Lucian Dobre, cu scorul de 3-1!Ezerisul (0 puncte) este pe ultimul loc in campionat si tinteste in aceasta etapa prima victorie, iar Lupacul (4 puncte) va incerca sa lege al doilea succes consecutiv."Incercam sa acumulam ... citeste toata stirea