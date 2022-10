Vointa Lupac, remiza alba cu CSM Deva

LUPAC - AFC Vointa Lupac a remizat sambata, 15 octombrie, scor 0-0, pe teren propriu, cu CSM Deva, in etapa a VIII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Deva venea la Lupac din postura de lider si n-a reusit sa se impuna, in ciuda faptului ca echipa lui Lucian Dobre a jucat in inferioritate numerica inca din minutul 32, cand Danci a fost eliminat!In urma acestui rezultat de egalitate, Deva a cazut pe locul secund cu 18 puncte, Filiasi este lider cu un punct in plus, in timp ce Lupacul este pe locul IV, ... citeste toata stirea