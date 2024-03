Vointa Lupac, remiza in primul meci oficial din 2024

LUPAC - AFC Vointa Lupac a remizat sambata, 9 martie, scor 1-1, cu ACSO Filiasi, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Eduard Tudor a deschis scorul pentru Lupac in minutul 53, iar Calu, in minutul 62, a marcat golul egalizator!Echipa antrenata de Mircea Manu se afla pe locul 8, cu 20 de puncte si mai are de disputat inca doua etape din actualul campionat, cu CSM Deva in deplasare si cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii acasa."Exact cum spuneam in declaratiile premergatoare meciului ca o sa ... citește toată știrea