Vointa Lupac s-a distrat cu Jiul Petrosani

LUPAC - AFC Vointa Lupac a castigat sambata, 30 martie, cu scorul de 5-1, partida cu Jiul Petrosani, din prima etapa a play-out-ului Seriei a VII-a a Ligii 3! Pentru "croati" au marcat Militaru (3 goluri), Marius Musteta si Patrick Canea!"Am reusit sa invingem asa cum ne-am propus, adica de o maniera categorica. Este pacat faptul ca in a doua repriza cu Ghiroda nu am reusit sa obtinem ceva. Dupa cum am mai spus, noi vrem sa luam o atitudine clara pentru a ne indeplini acel obiectiv de a ... citește toată știrea