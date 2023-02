LUPAC - Vointa Lupac a mai adus la echipa inca patru jucatori si in mare parte lotul a fost definitivat cu aceste noi sosiri!Echipa pregatita de Adrian Enasescu l-a adus pe Mihai Marian Craciun, un atacant in varsta de 23 de ani. Un alt tanar de perspectiva este portarul Cristian Ioan Bud, in varsta de 19 ani, format la CSM Resita. Originar din comuna Lupac, in varsta de 18 ani, ... citeste toata stirea