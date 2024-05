Vointa Lupac s-a intors cu trei puncte de la Petrosani

LUPAC - Vointa Lupac a castigat cu scorul de 2-1 partida din deplasare cu Jiul Petrosani si si-a consolidat pozitia a treia in play-out-ul Seriei a VII-a din Liga 3! Golurile Lupacului au fost reusite de Giurica si Burcea!"Meciul cu Jiul Petrosani a fost un joc al patimilor, exact ca in ziua pe care l-am jucat, in Vinerea Patimilor! A fost un meci in care am aratat ca stim sa facem fata oricarui atac advers si cand spun asta ma refer la faptul ca jucatorii au dat dovada de caractere puternice ... citește toată știrea