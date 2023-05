LUPAC - AFC Vointa Lupac a invins cu scorul de 3-0 pe CSM Jiul Petrosani, in etapa a VII-a a play-out-ului Seriei a VII-a! In urma acestui succes, "croatii" si-au consolidat primul loc, avand in prezent 39 de puncte, cu patru peste Jiul Petrosani, aflata pe pozitia secunda. Reusitele Lupacului a fost semnate de Urdea, Giurica, iar un fotbalist de la Jiul si-a introdus mingea in propria poarta!"La acest meci s-au intalnit doua echipe bune de Liga 3, iar de aici a rezultat un joc bun din punct ... citeste toata stirea