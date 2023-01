Vointa Lupac si-a gasit antrenor

LUPAC - Dupa despartirea de antrenorul Lucian Dobre, Vointa Lupac l-a instalat oficial pe Adrian Enasescu in functia de "principal"!Adrian Enasescu s-a facut cunoscut fotbalului din Caras-Severin in principal prin promovarea de acum cativa ani in Liga 3 cu Progresul Ezeris. Acesta este in prezent si cursant al licentei UEFA A."Bine ai venit, Adrian-Ovidiu Enasescu! Clubul nostru s-a inteles oficial cu Adrian-Ovidiu Enasescu. El va prelua postul de antrenor principal! Ii dorim mult succes si ... citeste toata stirea